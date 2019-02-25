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Выступление Ольги Бузовой в городе Серпухов продолжают обсуждать в Сети

Интернет-пользователи возмущены тем, что новоиспеченная российская артистка Ольга Бузова дополнила свои «нецензурные» хиты «пошлыми» танцами и «непристойными» нарядами.

Не секрет, что не так давно Ольга очень серьезно заболела, поэтому ей пришлось отложить некоторые выступления на неопределенный период. На данный момент Бузова наконец-таки возобновила свою гастрольную деятельность и уже вчера выступила в одном из городов России – Серпухов.

Выступление Ольги Бузовой в городе Серпухов продолжают обсуждать в Сети

Очередной концерт Ольги, как выяснилось, наделал в социальных сетях много шума. Дело в том, что фолловеров очень возмущают наряды и танцевальные движения Бузовой. По словам пользователей, поющая телеведущая, появившись на сцене города Серпухов в зеленом боди, выглядела в нем, как «девушка легкого поведения».

Впрочем, больше всего фолловеров удивляет совсем другое. Читатели не понимают, почему Бузова позволяет себе так себя вести перед поклонниками школьного возраста, ведь известно, что Ольга на некоторых своих концертах даже использует нецензурную речь.

Выступление Ольги Бузовой в городе Серпухов продолжают обсуждать в Сети

В социальных сетях появилась фотография, на которой можно увидеть, что Бузовой подпевают подростки, некоторым из которых, наверняка, лишь недавно исполнилось 12 лет.

По мнению интернет-пользователей, телеведущей реалити-шоу «Дом-2» «плевать на этику», пишет vladtime.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:41

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