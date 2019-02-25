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Юлия Тимошенко пообещала вдвое снизить стоимость газа на Украине

Юлия Тимошенко заявила, что в случае ее победы на выборах, стоимость газа для жителей Украины будет снижена вдвое. Такие слова кандидата в президенты прозвучали в рамках предвыборной кампании.
Юлия Тимошенко пообещала вдвое снизить стоимость газа на Украине

О планах относительно стоимости газа Юлия Тимошенко рассказала в рамках посещения Житомирской области. Кроме того, политик убеждена, что после выборов необходимо оперативно обновить состав энергетической комиссии страны. В настоящий период времени указанная организация “обдирает” население Украины, а не оказывает ему поддержку. В случае победы, настаивает кандидат, у нее хватит смелости на такого рода перестановки.

Критике Тимошенко подвергла и предстоящее повышение тарифов на услуги ЖКХ, запланированное актуальным главой государства Петром Порошенко. По мнению политика, такой шаг серьезно ударяет по семейному бюджету граждан, попутно разрушая нацэкономику. Чтобы сохранить последнюю, передает слова Тимошенко портал “Слово и Дело”, в учет необходимо принимать также и интересы общественности.



 
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Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:38

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