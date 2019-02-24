Ученые озвучили причину полного исчезновения жаб и лягушек
Ученые озвучили причину, по которой жабы и лягушки в скором будущем могут полностью исчезнуть с лица Земли. Особые риски для этих особей представляет грибок Bd, передает портал The Independent.
Тревогу научные сотрудники подняли после того, как ими был обнаружен грибок Bd. Последний уже успел получить неофициальное название “чума амфибий”. В случае заражение указанным грибком лягушек и жаб, как правило, их неизбежно настигает смерть. В рамках проведенных исследований удалось выяснить, что истоки заболевания земноводных свое начало берут на территории Восточной Азии. В период с 70-х годов успели исчезнуть свыше 200 видов указанных представителей фауны, заразившихся непосредственно грибком Bd.
Авторы работы серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. В частности, по их прогнозам, если транспортировка земноводных по миру продолжится, то в будущем они с высокой долей вероятности заразятся “чумой амфибий”, что может привести к их глобальному вымиранию и исчезновению множества видов, существующих в современности.
Тревогу научные сотрудники подняли после того, как ими был обнаружен грибок Bd. Последний уже успел получить неофициальное название “чума амфибий”. В случае заражение указанным грибком лягушек и жаб, как правило, их неизбежно настигает смерть. В рамках проведенных исследований удалось выяснить, что истоки заболевания земноводных свое начало берут на территории Восточной Азии. В период с 70-х годов успели исчезнуть свыше 200 видов указанных представителей фауны, заразившихся непосредственно грибком Bd.
Авторы работы серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. В частности, по их прогнозам, если транспортировка земноводных по миру продолжится, то в будущем они с высокой долей вероятности заразятся “чумой амфибий”, что может привести к их глобальному вымиранию и исчезновению множества видов, существующих в современности.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:16