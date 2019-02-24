Ученые озвучили причину полного исчезновения жаб и лягушек





Тревогу научные сотрудники подняли после того, как ими был обнаружен грибок Bd. Последний уже успел получить неофициальное название “чума амфибий”. В случае заражение указанным грибком лягушек и жаб, как правило, их неизбежно настигает смерть. В рамках проведенных исследований удалось выяснить, что истоки заболевания земноводных свое начало берут на территории Восточной Азии. В период с 70-х годов успели исчезнуть свыше 200 видов указанных представителей фауны, заразившихся непосредственно грибком Bd.Авторы работы серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. В частности, по их прогнозам, если транспортировка земноводных по миру продолжится, то в будущем они с высокой долей вероятности заразятся “чумой амфибий”, что может привести к их глобальному вымиранию и исчезновению множества видов, существующих в современности.