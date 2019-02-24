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Ученые озвучили причину полного исчезновения жаб и лягушек

Ученые озвучили причину, по которой жабы и лягушки в скором будущем могут полностью исчезнуть с лица Земли. Особые риски для этих особей представляет грибок Bd, передает портал The Independent.
Ученые озвучили причину полного исчезновения жаб и лягушек

Тревогу научные сотрудники подняли после того, как ими был обнаружен грибок Bd. Последний уже успел получить неофициальное название “чума амфибий”. В случае заражение указанным грибком лягушек и жаб, как правило, их неизбежно настигает смерть. В рамках проведенных исследований удалось выяснить, что истоки заболевания земноводных свое начало берут на территории Восточной Азии. В период с 70-х годов успели исчезнуть свыше 200 видов указанных представителей фауны, заразившихся непосредственно грибком Bd.

Авторы работы серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. В частности, по их прогнозам, если транспортировка земноводных по миру продолжится, то в будущем они с высокой долей вероятности заразятся “чумой амфибий”, что может привести к их глобальному вымиранию и исчезновению множества видов, существующих в современности.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:16

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