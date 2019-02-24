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Медики назвали "руководящие" женщиной гормоны

Медики назвали гормоны, которые способны “руководить” женщиной, влияя на ее самочувствие и настроение. Важно следить за тем, чтобы гормональный фон оставался в пределах нормы.
Медики назвали "руководящие" женщиной гормоны

Главным женским гормоном считают эстроген, который включает в себя сразу три гормона. С его помощью определяется тип фигуры у дам, густота волос, а также быстрота жирового обмена и некоторые другие нюансы. Следующий в списке тестостерон, он позволяет поддерживать хорошую физическую форму. При этом избыток гормона грозит чрезмерной раздражительностью и даже агрессивностью. Тироксин воздействует на происходящие в организме женщины обменные процессы, при достаточном его количестве хорошо работают память и внимательность. Производство мелатонина происходит только в темное время суток, он отвечает за ряд важных процессов в организме.

Окситоцин называют “гормоном доверия”, благодаря его наличию удается поддерживать отношения, он также способствует привязанности. Среди других гормонов, влияющих на настроение и поведение представительниц прекрасного пола, оказались кортизол, норадреналин, эндорфины, а также серотонин и дофамин.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:46

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