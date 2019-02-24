Медики назвали "руководящие" женщиной гормоны





Главным женским гормоном считают эстроген, который включает в себя сразу три гормона. С его помощью определяется тип фигуры у дам, густота волос, а также быстрота жирового обмена и некоторые другие нюансы. Следующий в списке тестостерон, он позволяет поддерживать хорошую физическую форму. При этом избыток гормона грозит чрезмерной раздражительностью и даже агрессивностью. Тироксин воздействует на происходящие в организме женщины обменные процессы, при достаточном его количестве хорошо работают память и внимательность. Производство мелатонина происходит только в темное время суток, он отвечает за ряд важных процессов в организме.Окситоцин называют “гормоном доверия”, благодаря его наличию удается поддерживать отношения, он также способствует привязанности. Среди других гормонов, влияющих на настроение и поведение представительниц прекрасного пола, оказались кортизол, норадреналин, эндорфины, а также серотонин и дофамин.