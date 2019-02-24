Ученые не отрицают существование жизни в водах спутника Сатурна Титана





Долгое время Земля считалась единственной в пределах Солнечной системы, кто содержит воду в жидкой форме. Новые исследования позволяют ученым делать предположения о том, что это утверждение не соответствует действительности. В рамках новой программы “Мир океана” астрономы надеются более тщательно изучить Титан, поскольку есть подозрения, что спутник Сатурна имеет жизнь в своих водах.В частности, по одной из версий исследователей, на поверхности Титана действительно могла образоваться особая форма жизни на основе метана, которого на спутнике планеты-гиганта в излишке. Кроме того, в недрах космического объекта имеется океан, а на поверхности присутствуют углеводородные озера.