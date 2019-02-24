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Ученые не отрицают существование жизни в водах спутника Сатурна Титана

В водах Титана, выступающего спутником Сатурна, может существовать жизнь. Ученые намереваются более тщательно исследовать водное пространство объекта с целью обнаружения внеземных существ.
Ученые не отрицают существование жизни в водах спутника Сатурна Титана

Долгое время Земля считалась единственной в пределах Солнечной системы, кто содержит воду в жидкой форме. Новые исследования позволяют ученым делать предположения о том, что это утверждение не соответствует действительности. В рамках новой программы “Мир океана” астрономы надеются более тщательно изучить Титан, поскольку есть подозрения, что спутник Сатурна имеет жизнь в своих водах.

В частности, по одной из версий исследователей, на поверхности Титана действительно могла образоваться особая форма жизни на основе метана, которого на спутнике планеты-гиганта в излишке. Кроме того, в недрах космического объекта имеется океан, а на поверхности присутствуют углеводородные озера.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:55

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