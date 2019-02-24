Звезду «Дом-2» Олесю Лисовскую экстренно прооперировали

«Олеся, судя по обстановке в палате, да и по твоему посту, тебе явно не грудь будут увеличивать.. Что-то явно со здоровьем не так.. Держись!», - написала одна из подписчиц Лисовской.

«Расскажи, что за операция? Олесь, главное не волнуйся, все пройдет точно лучше, чем ты того сама ожидаешь!», - пишут в Сети.





По словам Лисовской, она была совершенно не готова к тому, что ей придется перенести операцию.На днях Олеся разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой была запечатлена одна из больничных палат. Под снимком звезда «Дома-2» призналась, что ей безумно страшно, ведь она очень боится операции.Нужно сказать, что экс-избранница Вальтера Соломенцева не стала рассказывать, по поводу чего ей предстоит хирургическое вмешательство. Впрочем, это не помешало некоторым интернет-пользователям сделать свои предположения.По словам многочисленных фолловеров, им не понравилась тональность поста Лисовской, поэтому они убеждены, что состояние Олеси не очень радостное, а значит операция связанна с каким-то «дефектом или болезнью».Стоит отметить, что преданные поклонники Олеси поспешили поддержать свою любимицу. Один за другим они принялись желать девушке скорейшего выздоровления, а некоторые из фанаток даже решили рассказать, как им удавалось справляться с волнениями перед операцией.