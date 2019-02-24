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Звезду «Дом-2» Олесю Лисовскую экстренно прооперировали

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Олеся Лисовская неожиданно попала в больницу.

По словам Лисовской, она была совершенно не готова к тому, что ей придется перенести операцию.

Звезду «Дом-2» Олесю Лисовскую экстренно прооперировали

На днях Олеся разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой была запечатлена одна из больничных палат. Под снимком звезда «Дома-2» призналась, что ей безумно страшно, ведь она очень боится операции.

Нужно сказать, что экс-избранница Вальтера Соломенцева не стала рассказывать, по поводу чего ей предстоит хирургическое вмешательство. Впрочем, это не помешало некоторым интернет-пользователям сделать свои предположения.

По словам многочисленных фолловеров, им не понравилась тональность поста Лисовской, поэтому они убеждены, что состояние Олеси не очень радостное, а значит операция связанна с каким-то «дефектом или болезнью».

Звезду «Дом-2» Олесю Лисовскую экстренно прооперировали

«Олеся, судя по обстановке в палате, да и по твоему посту, тебе явно не грудь будут увеличивать.. Что-то явно со здоровьем не так.. Держись!», - написала одна из подписчиц Лисовской.

Стоит отметить, что преданные поклонники Олеси поспешили поддержать свою любимицу. Один за другим они принялись желать девушке скорейшего выздоровления, а некоторые из фанаток даже решили рассказать, как им удавалось справляться с волнениями перед операцией.

«Расскажи, что за операция? Олесь, главное не волнуйся, все пройдет точно лучше, чем ты того сама ожидаешь!», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:18

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