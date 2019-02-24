Родион Газманов рассказал о сложностях поцелуев на съемках программы “Главная роль”





В новом выпуске Родиону Газманову поручили сыграть роль солдата, которому предстоит поцеловать принцессу. Переснимать сцену, по признаниям самого артиста, пришлось много раз, поскольку перед камерой поцелуи оказались заметно сложнее, чем в реальной жизни. Певец отмечает, что нужно сделать все осторожно, принять в учет ряд нюансов, позаботиться о комфорте партнерши и эстетичности картинки непосредственно для зрителя. Газманов-младший подчеркнул, что те, кто уверен, что сыграть поцелуй на экране просто, сильно ошибаются.Сын Олега Газманова не стал скрывать, что перед съемкой сильно нервничал, особенно в тот момент, когда на финальном этапе сцены героиня бьет сыгранного им персонажа букетом цветов. Сломать коллеге тогда пришлось немало тюльпанов.