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Родион Газманов рассказал о сложностях поцелуев на съемках программы “Главная роль”

Родион Газманов решил поделиться подробностями поцелуев в рамках съемок программы “Главная роль”. Очередной выпуск указанной передачи на телевидении выйдет уже в воскресенье, 24 февраля.
Родион Газманов рассказал о сложностях поцелуев на съемках программы “Главная роль”

В новом выпуске Родиону Газманову поручили сыграть роль солдата, которому предстоит поцеловать принцессу. Переснимать сцену, по признаниям самого артиста, пришлось много раз, поскольку перед камерой поцелуи оказались заметно сложнее, чем в реальной жизни. Певец отмечает, что нужно сделать все осторожно, принять в учет ряд нюансов, позаботиться о комфорте партнерши и эстетичности картинки непосредственно для зрителя. Газманов-младший подчеркнул, что те, кто уверен, что сыграть поцелуй на экране просто, сильно ошибаются.
Родион Газманов рассказал о сложностях поцелуев на съемках программы “Главная роль”

Сын Олега Газманова не стал скрывать, что перед съемкой сильно нервничал, особенно в тот момент, когда на финальном этапе сцены героиня бьет сыгранного им персонажа букетом цветов. Сломать коллеге тогда пришлось немало тюльпанов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:50

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