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Самые счастливые люди живут в странах с наибольшим потреблением сливочного масла

Сотрудница Оксфордского университета выяснила, что самые счастливые люди живут в странах, где употребляется больше всего сливочного масла. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании BigThink.


Самые счастливые люди живут в странах с наибольшим потреблением сливочного масла

Ханна Ричи (Hannah Ritchie), специалист по окружающей среде и визуализации информации из Оксфордского университета, представила график, на котором отображается интересная картина.

Согласно инфографике, существует четкая статистическая связь между самооценкой уровня удовлетворенности жизнью в странах по всему миру и количеством сливочного масла на душу населения. Например, для жителей Гаити, Камеруна, Малави и Мадагаскара были характерны самые низкие оценки собственного счастья. Обратная закономерность оказалась верной для таких стран, как Германия, Канада и Австралия, где в обеих категориях отмечены высокие оценки.

Автор научной работы отметила, что ранее изучала продукты и питание в глобальном контексте, но никогда не видела проблему, иллюстрированную с такой ясностью.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:00

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