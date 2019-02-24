Самые счастливые люди живут в странах с наибольшим потреблением сливочного масла





Ханна Ричи (Hannah Ritchie), специалист по окружающей среде и визуализации информации из Оксфордского университета, представила график, на котором отображается интересная картина.Согласно инфографике, существует четкая статистическая связь между самооценкой уровня удовлетворенности жизнью в странах по всему миру и количеством сливочного масла на душу населения. Например, для жителей Гаити, Камеруна, Малави и Мадагаскара были характерны самые низкие оценки собственного счастья. Обратная закономерность оказалась верной для таких стран, как Германия, Канада и Австралия, где в обеих категориях отмечены высокие оценки.Автор научной работы отметила, что ранее изучала продукты и питание в глобальном контексте, но никогда не видела проблему, иллюстрированную с такой ясностью.