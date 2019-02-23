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Ученые назвали причину быстрого развития раковых опухолей

Ученые рассказали о причине быстрого развития рака. Биологи в злокачественных образованиях обнаружили новый, ранее неизвестный специфический ген.
Ученые назвали причину быстрого развития раковых опухолей

Он значительно повышает риск развития раковых опухолей. По словам специалистов, они сделали данное открытие при помощи компьютерного алгоритма гена NSD. При этом учёные сразу провели эксперимент на используемых лабораторных грызунах. Новостное издание «Слово и Дело» сообщило, что медицинскими специалистами был отключён ген злокачественных опасных клеток. Таким образом был остановлен рост опухоли. Эксперты отмечают, что в случае диагностирования рака врачи могут понять, насколько она уже разрослась, однако не могут точно утверждать, какая динамика роста будет в дальнейшем.

В случае возможности определения диагноза и специфики дальнейшего распространения болезни медики смогут оперативно начать нужное лечение, а также снизить вероятность развития ракового заболевания. Сейчас учёные изучают лекарственные препараты для борьбы с данным геном, а также его блокировки.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:57

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