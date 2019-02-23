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Huawei представит складной смартфон в Испании

Китайская корпорация Huawei планирует уже 24 февраля презентовать свой гибкий мобильный девайс. Дебют устройства состоится в рамках технологической выставки MWC 2019 в Барселоне.
Huawei представит складной смартфон в Испании

В социальной сети Weibo накануне появились слухи, что компания уже готовится к проведению пресс-мероприятия 24 февраля. На фотографии, опубликованной в Сети, можно увидеть, что сотрудники бренда повесили рекламный плакат со складным девайсом. Судя по надписи на нём, смартфон получит название Mate X.

Вероятнее всего, у новинки и Samsung Galaxy Fold, представленного недавно, будет немало отличий. Гаджет от Huawei вряд ли получит второй дисплей, также Mate X складывается экраном наружу, а не внутрь, подытожили зарубежные инсайдеры.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:18

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