Huawei представит складной смартфон в Испании





В социальной сети Weibo накануне появились слухи, что компания уже готовится к проведению пресс-мероприятия 24 февраля. На фотографии, опубликованной в Сети, можно увидеть, что сотрудники бренда повесили рекламный плакат со складным девайсом. Судя по надписи на нём, смартфон получит название Mate X.Вероятнее всего, у новинки и Samsung Galaxy Fold, представленного недавно, будет немало отличий. Гаджет от Huawei вряд ли получит второй дисплей, также Mate X складывается экраном наружу, а не внутрь, подытожили зарубежные инсайдеры.