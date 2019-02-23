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Ученые рассказали о существовании трех типов улыбки

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что существует не один, а три типа улыбки. Эксперты попытались выяснить, какие еще неизвестные науке эмоции может выражать это выразительное движение мышц лица.
Ученые рассказали о существовании трех типов улыбки

Как рассказала Пола Ниденталь, одна из авторов исследования, ученые и обычные люди способны различать улыбки настоящие и фальшивые. Ошибочно верить, что улыбка появляется на лице человека, если он чем-то доволен. Люди могут улыбаться в различных ситуациях и состояниях.

Исследователи решили смоделировать 2000 улыбок с помощью 3D-технологий. Они обратили внимание на те мимические движения, где задействованы разные мышцы лица. Это помогло выделить три главные яркие функциональные вида улыбки. «Вознаграждающая» - служит для выражения счастья или поощрения, «улыбка принятия» выражает расположение к тому, кому адресована и говорит о том, что ему нечего бояться, а третий тип, получивший название «улыбка превосходства», демонстрирует индивиду его положение в социуме.

Новое исследование поможет экспертам лучше изучить, насколько эффективным является использование улыбки во время общения людей в социальной среде.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:32

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