Ученые рассказали о существовании трех типов улыбки





Как рассказала Пола Ниденталь, одна из авторов исследования, ученые и обычные люди способны различать улыбки настоящие и фальшивые. Ошибочно верить, что улыбка появляется на лице человека, если он чем-то доволен. Люди могут улыбаться в различных ситуациях и состояниях.Исследователи решили смоделировать 2000 улыбок с помощью 3D-технологий. Они обратили внимание на те мимические движения, где задействованы разные мышцы лица. Это помогло выделить три главные яркие функциональные вида улыбки. «Вознаграждающая» - служит для выражения счастья или поощрения, «улыбка принятия» выражает расположение к тому, кому адресована и говорит о том, что ему нечего бояться, а третий тип, получивший название «улыбка превосходства», демонстрирует индивиду его положение в социуме.Новое исследование поможет экспертам лучше изучить, насколько эффективным является использование улыбки во время общения людей в социальной среде.