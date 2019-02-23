Ученые рассказали о существовании трех типов улыбки
Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что существует не один, а три типа улыбки. Эксперты попытались выяснить, какие еще неизвестные науке эмоции может выражать это выразительное движение мышц лица.
Как рассказала Пола Ниденталь, одна из авторов исследования, ученые и обычные люди способны различать улыбки настоящие и фальшивые. Ошибочно верить, что улыбка появляется на лице человека, если он чем-то доволен. Люди могут улыбаться в различных ситуациях и состояниях.
Исследователи решили смоделировать 2000 улыбок с помощью 3D-технологий. Они обратили внимание на те мимические движения, где задействованы разные мышцы лица. Это помогло выделить три главные яркие функциональные вида улыбки. «Вознаграждающая» - служит для выражения счастья или поощрения, «улыбка принятия» выражает расположение к тому, кому адресована и говорит о том, что ему нечего бояться, а третий тип, получивший название «улыбка превосходства», демонстрирует индивиду его положение в социуме.
Новое исследование поможет экспертам лучше изучить, насколько эффективным является использование улыбки во время общения людей в социальной среде.
Как рассказала Пола Ниденталь, одна из авторов исследования, ученые и обычные люди способны различать улыбки настоящие и фальшивые. Ошибочно верить, что улыбка появляется на лице человека, если он чем-то доволен. Люди могут улыбаться в различных ситуациях и состояниях.
Исследователи решили смоделировать 2000 улыбок с помощью 3D-технологий. Они обратили внимание на те мимические движения, где задействованы разные мышцы лица. Это помогло выделить три главные яркие функциональные вида улыбки. «Вознаграждающая» - служит для выражения счастья или поощрения, «улыбка принятия» выражает расположение к тому, кому адресована и говорит о том, что ему нечего бояться, а третий тип, получивший название «улыбка превосходства», демонстрирует индивиду его положение в социуме.
Новое исследование поможет экспертам лучше изучить, насколько эффективным является использование улыбки во время общения людей в социальной среде.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:32