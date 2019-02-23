Ученые получили новые качественные снимки Ультима Туле





Перед фотографированием объекта зонд пролетел в 7 000 километрах от него со скоростью не менее 45 000 км/час. Разрешение снимков составило 33 метра на один пиксель. В итоге, проанализировав изображение, эксперты согласились, что небесное тело больше напоминает снеговика или арахис. По словам исследователя Алана Стерна, их заинтересовали некоторые детали: к примеру, очень интересно выглядит контраст между несколькими яркими круглыми областями и более темными. Более подробный анализ фотографий поможет разузнать особенности объекта и характер их появления.Следующими задачами New Horizons станет исследование остальных сверхдальних объектов в космическом пространстве. На данный момент аппарат находится почти в 7 миллиардах километров от Земли. Прежде, чем зонд окончательно перестанет выходить на связь с учеными, он сможет доставить данные об еще одном небесном теле в поясе Койпера.