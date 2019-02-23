АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны особенности смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent edition
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Ученые получили новые качественные снимки Ультима Туле

Сотрудники NASA опубликовали новые высококачественные снимки сверхдальнего объекта Ультима Туле, до которого добирался космический зонд. Аппарат New Horizons сделал фотографии ещё в ночь на 1 января 2019 года, но ученые получили их только накануне.
Ученые получили новые качественные снимки Ультима Туле

Перед фотографированием объекта зонд пролетел в 7 000 километрах от него со скоростью не менее 45 000 км/час. Разрешение снимков составило 33 метра на один пиксель. В итоге, проанализировав изображение, эксперты согласились, что небесное тело больше напоминает снеговика или арахис. По словам исследователя Алана Стерна, их заинтересовали некоторые детали: к примеру, очень интересно выглядит контраст между несколькими яркими круглыми областями и более темными. Более подробный анализ фотографий поможет разузнать особенности объекта и характер их появления.

Следующими задачами New Horizons станет исследование остальных сверхдальних объектов в космическом пространстве. На данный момент аппарат находится почти в 7 миллиардах километров от Земли. Прежде, чем зонд окончательно перестанет выходить на связь с учеными, он сможет доставить данные об еще одном небесном теле в поясе Койпера.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Над Ватиканом группа светящихся НЛО
Тата Блюменкранц показала «голый»
Вирусное видео в Twitter
Ученые: Стопы рассказать о шести
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев
Элина Камирен может стать ведущей
Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал
В 2019 году начнут тестировать вторую
Стали известны особенности смартфона
Шведские учёные работают над
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ирина Пинчук осталась на проекте
Ученые рассказали о существовании трех
В ХМАО выпавший из окна школьник
Сергей Пенкин поделился планами открыть
Archos разработала необычный смартфон
Александр Буйнов поздравил мужчин с
Тестовый прототип Tata X451 заметили на
Сергей Шнуров написал стихотворение к
Инсайдеры: Xiaomi представит на MWC
Егор Холявин экстренно прооперирован и
Ученые получили новые качественные
Вдохновлёный критикой Ксении Собчак
Ольга Бузова на хоккейном матче
Анна Седокова поздравила мужчин с 23
Любовь Толкалина пожелала мужчинам
В Samsung Galaxy S10 появилась проблема
Ученые: Человечество обречено на гибель
Назван рейтинг самых продаваемых
Ирина Дубцова пожаловалась на
Просмотреть все новости