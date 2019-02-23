АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Компания Cupra показала тизеры своего первого автомобиля Cupra Terramar

Представители компании Cupra опубликовали в интернете тизеры первого произведённого авто. Отделившись от SEAT, бренд начал развиваться самостоятельно.
Компания Cupra показала тизеры своего первого автомобиля Cupra Terramar

Первой моделью компании станет кроссовер. Транспортное средство привезут на территорию Женевы на ежегодное автомобильное шоу. Авто сегмента SUV назвали Cupra Terramar. Из тизерных изображений можно понять, какая будет конструкция светового оборудования. По словам экспертов, задние блок-фонари схожи с дизайнерским решением, которое раньше реализовали в версии Seat Tarraco. Стартовый «кросс» от Cupra наделят низкой линией крыши. Задняя часть кузова будет расширена. В рамках ежегодного международного автосалона в Женеве может появиться рестайлинговая версия новинки. Транспортное средство наделили полным приводом. Авто оснастят двухлитровым силовым агрегатом на 300 лошадиных сил. Трансмиссией выступает автоматическая КПП.

Кроссовер от Сupra серийно начнут производить в 2020 году. Уже к началу продаж должны появиться данные о стоимости нового авто, а также количестве комплектаций.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тимур Бекмамбетов официально подтвердил
Сверхновые звезды подтвердили симметрию
Компания Cupra показала тизеры своего
Huawei представили в России
В России смартфон Vernee Mix 2 продают
59-летняя Лариса Гузеева сильно
Эксперты озвучили вредные ошибочно
Звезда сериала «Султан моего сердца»
В российском PS Store запустили
Юлия Началова показала в Instagram
23 февраля: ТОП-5 интересных фактов о
Ученые: Боли в спине и шее могут быть
Муж Екатерины Вуличенко на каждый
В конструкции Galaxy Fold от Samsung
Ксению Собчак насмешила «роскошная
Дима Билан рассмешил фанатов странной
Леонид Кравчук: Украина должна занять в
Владелец агентства знакомств вычеркнул
У российского танка Т-90С специалисты
В Тюмени врачи сделали пациентке
Татьяну Мусульбес пристыдили за
Дочь Екатерины Климовой Елизавета
Тата Абрамсон высмеяла брошенного Ирой
В небе Исландии запечатлели мистическое
Сашу Черно сравнили со свиньёй из
Опубликован ТОП-5 созданных в
Екатерина Климова поздравила Илью
В Трансильвании ученые обнаружили
Ксения Бородина заявила, что не
В России появились наушники из линейки
Просмотреть все новости