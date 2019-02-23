Компания Cupra показала тизеры своего первого автомобиля Cupra Terramar
Представители компании Cupra опубликовали в интернете тизеры первого произведённого авто. Отделившись от SEAT, бренд начал развиваться самостоятельно.
Первой моделью компании станет кроссовер. Транспортное средство привезут на территорию Женевы на ежегодное автомобильное шоу. Авто сегмента SUV назвали Cupra Terramar. Из тизерных изображений можно понять, какая будет конструкция светового оборудования. По словам экспертов, задние блок-фонари схожи с дизайнерским решением, которое раньше реализовали в версии Seat Tarraco. Стартовый «кросс» от Cupra наделят низкой линией крыши. Задняя часть кузова будет расширена. В рамках ежегодного международного автосалона в Женеве может появиться рестайлинговая версия новинки. Транспортное средство наделили полным приводом. Авто оснастят двухлитровым силовым агрегатом на 300 лошадиных сил. Трансмиссией выступает автоматическая КПП.
Кроссовер от Сupra серийно начнут производить в 2020 году. Уже к началу продаж должны появиться данные о стоимости нового авто, а также количестве комплектаций.
Первой моделью компании станет кроссовер. Транспортное средство привезут на территорию Женевы на ежегодное автомобильное шоу. Авто сегмента SUV назвали Cupra Terramar. Из тизерных изображений можно понять, какая будет конструкция светового оборудования. По словам экспертов, задние блок-фонари схожи с дизайнерским решением, которое раньше реализовали в версии Seat Tarraco. Стартовый «кросс» от Cupra наделят низкой линией крыши. Задняя часть кузова будет расширена. В рамках ежегодного международного автосалона в Женеве может появиться рестайлинговая версия новинки. Транспортное средство наделили полным приводом. Авто оснастят двухлитровым силовым агрегатом на 300 лошадиных сил. Трансмиссией выступает автоматическая КПП.
Кроссовер от Сupra серийно начнут производить в 2020 году. Уже к началу продаж должны появиться данные о стоимости нового авто, а также количестве комплектаций.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41