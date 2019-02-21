Росконтроль назвал лучшие стиральные машины мировых производителей





Сотрудники госведомства проверили модели стиральных машин таких известных компаний как: Beko, Candy, Bosch, Hotpoint-Ariston, Haier, Samsung и LG. Аппараты, имеющие глубину корпуса 40-45 см оценивали в соответствии с качеством стирки изделий из хлопка, эффективностью отжима, акустического комфорта, а также возможностей и удобств. Для лучшего анализа было проведено больше 500 стирок.Продукты от Beko, Hotpoint-Ariston, Candy, Samsung и LG стали лидерами после того, как получили оценки 74 балла из 100 за стирку материалов из хлопка. Bosch оценили за стирку хлопка только в 68 баллов, так как фактическая вместимость техники на самом деле ниже, чем было заявлено создателем.Лучшую эффективность отжима продемонстрировали модели Samsung с 64 баллами, LG, оцененная в 56 баллов, а также Bosch, заслужившая оценку в 54 балла. Хужий показатель по отжиму оказался у Haier – только 34 балла.Акустически комфортными российскими специалистами были выбраны «стиралки» Candy с 90 баллами, Hotpoint-Ariston, чей результат – 86 баллов, а также Bosch с итогом в 84 балла.Первую позицию заняли бытовые помощники от Samsung. Они намного удобнее и функциональнее, благодаря опциям для дополнительного полоскания и наличию различных программ, повышающим эффективность стирки.