Специалисты назвали семь мифов и фактов о здоровье коже





К мифам дерматологи отнесли несколько высказываний. Оказывается, количество выпитой воды в течение дня не влияет на здоровье кожи. Здоровый организм сам контролирует количество воды, которая ему требуется. Ученые говорят о том, что нельзя определить точное количество необходимой жидкости. Еще одним мифом оказалось утверждение, что употребление шоколада способно вызывать высыпания на коже. Прыщи появляются в результате взаимодействия гормонов и сальной железы, а также ответа иммунной системы на закупоренные поры. Пища, имеющая большое количество жиров, не связана с появлением сыпи на дерме. Также мифом оказалось утверждение того, что из-за стирального порошка появляется экзема. Во время данного заболевания кожа становится сухой и красной, появляется зуд. Экзема может проявится если у человека есть генетическая расположенность. В таком случае окружающая среда может привести к воспалению. Бытовая химия может вызвать состояние сухости кожи. Она может ухудшить состояние экземы, но не вызвать ее появление. Дерматологи отметили: что появление белых пятен на ногтевых пластинах не является проявлением нехватки в организме кальция. Подобные отметены могут появится на ногте если каким-либо образом нарушена его матрица.Среди подтвержденных фактов специалисты назвали утверждение, что кожа имеет свойство постоянно обновляться. Еще один факт, в котором уверены дерматологи – состояние стресса делает кожу человека нездоровой. Ученые предполагают, что на состояние кожи влияет наличие гормона стресса, который вырабатывается в организме.Утверждение о том, что солнце является полезным для кожи дерматологи назвали одновременно и фактом, и мифом. Небольшое количество солнечного света полезно. Оно помогает вырабатывать витамин D и заживлять небольшие повреждения на коже. Однако большое количество солнечного света способно навредить клеткам ДНК и вызвать онкологические заболевания.