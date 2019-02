Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles в хит-параде Billboard Hot 100

Первую позицию в рамках хит-парада занимает песня “7 Rings”, на второй строчке среди творчества Арианы Гранде оказалась композиция “Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored”, а лидерскую тройку замыкает “Thank U, Next”. Все указанные треки включены в пятый на счету артистки студийный альбом, релиз “пластинки” имел место в начале февраля 2019 года.В последний раз сразу три композиции одного артиста занимали лидирующие места в чарте Billboard еще в 1964 году, тогда добиться такого результата удалось британскому коллективу The Beatles. Придерживаться указанных мест музыкантам удалось на протяжении трех недель. Еще один рекорд в указанном хит-параде имеет Дрейк, в минувшем году в ТОП-10 вошли семь его композиций, но они не заняли первых позиций.