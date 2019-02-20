АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles в хит-параде Billboard Hot 100

Ариана Гранде сумела повторить впечатляющий рекорд The Beatles в известном американском хит-параде Billboard Hot 100. Притом верхние строчки чарта смогли занять сразу три композиции звезды.
Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles в хит-параде Billboard Hot 100

Первую позицию в рамках хит-парада занимает песня “7 Rings”, на второй строчке среди творчества Арианы Гранде оказалась композиция “Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored”, а лидерскую тройку замыкает “Thank U, Next”. Все указанные треки включены в пятый на счету артистки студийный альбом, релиз “пластинки” имел место в начале февраля 2019 года.
Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles в хит-параде Billboard Hot 100

В последний раз сразу три композиции одного артиста занимали лидирующие места в чарте Billboard еще в 1964 году, тогда добиться такого результата удалось британскому коллективу The Beatles. Придерживаться указанных мест музыкантам удалось на протяжении трех недель. Еще один рекорд в указанном хит-параде имеет Дрейк, в минувшем году в ТОП-10 вошли семь его композиций, но они не заняли первых позиций.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сломавшая позвоночник фристайлистка
Умер актер Театра имени Моссовета
Хакеры из Северной Кореи впервые в
Эксперты назвали главную опасность
Ольге Бузовой предложили создать аналог
Ариана Гранде повторила рекорд The
Вымершая австралийская рифовая крыса
AliExpress начала продавать товары
Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон
Ирина Пинчук отказывается подтверждать
Жена Александра Кокорина Дарья Валитова
Ученые: Качество секса зависит от
У сына звезды “Уральских пельменей”
Кардиологи: Черника поможет
Ксения Собчак призналась, что хочет
Леонид Агутин продемонстрировал
Звезда шоу “Наша Russia” Валерий
Путин предложил выделить многодетным
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила,
Вячеслав Мясников из "Уральских
Лучшие смартфоны для разных целей и
Ученые зафиксировали над Солнцем
Алла Пахомова из «Спаси свою любовь»
Ким Кардашьян вспомнила о встречах с
Названы популярные в этом году подарки
Путин призвал увеличить в России
Саша Черно подралась в ночном клубе с
Звезда “Битвы экстрасенсов” Николь
Супермодель Синди Кроуфорд отмечает
Учёные открыли новый подтип рассеянного
Просмотреть все новости