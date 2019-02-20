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Звезда сериалов “Кадетство” и “Ранетки” Виталий Абдулов избит в Москве

Виталий Абдулов, наиболее известный по ролям в сериалах “Кадетство” и “Ранетки”, оказался избит в Москве. Об этом информирует канал РЕН ТВ со ссылкой на личные источники.
Звезда сериалов “Кадетство” и “Ранетки” Виталий Абдулов избит в Москве

Согласно озвученным сведениям, происшествие с участием Виталия Абдулова произошло в ночь на среду, 20 февраля. При этом некоторые источники утверждают, что драка возникла при попытке звезды “Ранеток” выдворить из подъезда своего дома проституток. Впоследствии знаменитость оказался доставлен в больницу, где медики обнаружили у него ушибы мягких тканей головы. Назначив соответствующее лечение, врачи отпустили Виталия Абдулова домой.
Звезда сериалов “Кадетство” и “Ранетки” Виталий Абдулов избит в Москве

Также некоторые СМИ заявляют, что в крови актера специалистам удалось выявить алкоголь. Не уточняется и то, проводится ли по данному факту какое-либо разбирательство, подробности случившегося остаются неустановленными.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:02

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