Звезда сериалов “Кадетство” и “Ранетки” Виталий Абдулов избит в Москве





Согласно озвученным сведениям, происшествие с участием Виталия Абдулова произошло в ночь на среду, 20 февраля. При этом некоторые источники утверждают, что драка возникла при попытке звезды “Ранеток” выдворить из подъезда своего дома проституток. Впоследствии знаменитость оказался доставлен в больницу, где медики обнаружили у него ушибы мягких тканей головы. Назначив соответствующее лечение, врачи отпустили Виталия Абдулова домой.Также некоторые СМИ заявляют, что в крови актера специалистам удалось выявить алкоголь. Не уточняется и то, проводится ли по данному факту какое-либо разбирательство, подробности случившегося остаются неустановленными.