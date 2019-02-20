АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Жители США были напуганы жуткими звуками в небе

Один из жителей США стал свидетелем жутких звуков, доносящихся с неба. Он успел зафиксировать произошедшее, и опубликовал видео на YouTube.

Жители США были напуганы жуткими звуками в небе

На отснятых кадрах слышны пугающие звуки непонятного происхождения. Мужчина сообщает, что он находился на крыльце возле своего дома, когда услышал странный шум. Он успел отснять кадры на свой смартфон, а затем отправил материал специалистам, чтобы разобраться, с чем связаны такие пугающие события. Однако эксперты лишь развели руками, поскольку сами не имеют понятия, что могло стать причиной такого явления.


Звуки на видео похожи на скрежет металла и человеческие крики одновременно. Пользователи Сети предположили, что это потустороннее явление, которое может предрекать конец света. Скептики, в свою очередь, считают, что подобный шум мог доноситься с местного производства или вследствие движения литосферных плит.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан
Влад Соколовский рассказал о своих
Жители США были напуганы жуткими
Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое
В Сети показали УАЗ «Хантер» с тюнингом
Honda закроет завод в Великобритании до
Ученые раскрыли механизм расщепления
В Австралии фотограф полез в пасть
Шотландский медик рассказал о важности
Журналистов НТВ и “России 1” отказались
Ikea выпустила инновационную лодку для
Анна Седокова перепела хит участника
СМИ рассказали о причинах недовольства
Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в
Родившая от Александра Головина
Алла Вебер поделилась воспоминаниями о
Стивен Спилберг снял фильм о своей
Татьяна Навка рассказала о совместном
Игорь Верник побывал на праздновании
Виктор Раков рассказал о своем романе с
Роза Сябитова призналась, что
Подписчики Instagram не узнали Нюшу
“Русская Анджелина Джоли” Галинка
Эксперт оценил офисный стиль героини
Врачи развеяли 5 мифов о здоровье
В Сан-Франциско показ российского
Сергей Безруков надел форму милиционера
Муза Chanel Диана Крюгер не успела
Глюкоза выразила соболезнования по
Эксперт охарактеризовал седан с
Просмотреть все новости