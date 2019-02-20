Жители США были напуганы жуткими звуками в небе
Один из жителей США стал свидетелем жутких звуков, доносящихся с неба. Он успел зафиксировать произошедшее, и опубликовал видео на YouTube.
На отснятых кадрах слышны пугающие звуки непонятного происхождения. Мужчина сообщает, что он находился на крыльце возле своего дома, когда услышал странный шум. Он успел отснять кадры на свой смартфон, а затем отправил материал специалистам, чтобы разобраться, с чем связаны такие пугающие события. Однако эксперты лишь развели руками, поскольку сами не имеют понятия, что могло стать причиной такого явления.
Звуки на видео похожи на скрежет металла и человеческие крики одновременно. Пользователи Сети предположили, что это потустороннее явление, которое может предрекать конец света. Скептики, в свою очередь, считают, что подобный шум мог доноситься с местного производства или вследствие движения литосферных плит.
На отснятых кадрах слышны пугающие звуки непонятного происхождения. Мужчина сообщает, что он находился на крыльце возле своего дома, когда услышал странный шум. Он успел отснять кадры на свой смартфон, а затем отправил материал специалистам, чтобы разобраться, с чем связаны такие пугающие события. Однако эксперты лишь развели руками, поскольку сами не имеют понятия, что могло стать причиной такого явления.
Звуки на видео похожи на скрежет металла и человеческие крики одновременно. Пользователи Сети предположили, что это потустороннее явление, которое может предрекать конец света. Скептики, в свою очередь, считают, что подобный шум мог доноситься с местного производства или вследствие движения литосферных плит.
В мире
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 04:00