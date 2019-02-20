Жители США были напуганы жуткими звуками в небе





На отснятых кадрах слышны пугающие звуки непонятного происхождения. Мужчина сообщает, что он находился на крыльце возле своего дома, когда услышал странный шум. Он успел отснять кадры на свой смартфон, а затем отправил материал специалистам, чтобы разобраться, с чем связаны такие пугающие события. Однако эксперты лишь развели руками, поскольку сами не имеют понятия, что могло стать причиной такого явления.Звуки на видео похожи на скрежет металла и человеческие крики одновременно. Пользователи Сети предположили, что это потустороннее явление, которое может предрекать конец света. Скептики, в свою очередь, считают, что подобный шум мог доноситься с местного производства или вследствие движения литосферных плит.