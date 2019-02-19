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Citroen выпустила уникальный мини-электрокар Ami One

Производитель Citroen разработала для Женевского автосалона мини-концепт Ami One, который может оказаться хорошей заменой нынешним средствам перемещения. По мнению автоэкспертов, поможет ему в этом собственная компактность.
Citroen выпустила уникальный мини-электрокар Ami One

По сравнению с современными машинами габариты Citroen Ami One в самом деле крошечные: полтора метра в высоту и ширину, и 2,5 метра в длину. Дабы автомобиль всегда оставался в сохранности, разработчики внедрили в него защитные накладки Airbump фирменного образца. На одном заряде энергии электрокар может проехать до одной сотни километров, набирая максимальные для 45 км/ч. Для заряда аккумулятора водителю придется ожидать не менее двух часов. В числе особенностей Ami One можно упомянуть складывающуюся тканевую крышу, распашные двери и управление при помощи смартфона.

В компании Citroen считают, что покупателями их уникального электрокара станут в основном молодые люди 16-30 лет. К тому же управлять машиной разрешается и не имея водительских прав из-за ее габаритов и технических параметров. Ami One также будет доступен для аренды через специальную программу или сайт. В случае длительного съема в ежемесячный платеж продавцы включат опцию замены батареи, а также возможность парковки.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00

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