АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Алена Свиридова рассказала о встрече с девушками легкого поведения в детстве

Знаменитая российская исполнительница, актриса, телеведущая и композитор Алена Свиридова рассказала фанатам в личном блоге Instagram о своей первой встрече с девушками легкого поведения в Ленинграде. Этот случай произошел с будущей звездой в детстве и надолго запомнился артистке.
Алена Свиридова рассказала о встрече с девушками легкого поведения в детстве

Автор популярной песни «Розовый фламинго» написала в своем микроблоге, что в 8 лет ей пришлось отправится в Ленинград с мамой, во время одной из командировок родительницы. Мама и дочка поселились в гостинице, расположенной на Невском проспекте.

Алена Свиридова была в восторге от красивой архитектуры, но запомнились ей и дамы легкого поведения. Однажды будущая знаменитость и ее мать возвращались в гостиницу как-то вечером, и тут 8-летняя девочка обратила внимание на ярко накрашенных женщин, стоящих возле входа здания. «Мама! А почему они здесь стоят?», - полюбопытствовала у матери наследница. На вопрос она получила ответ: «Дышат свежим воздухом». Звезда предложила маме тоже подышать воздухом, так как спать не хотела, но ее мама только рассмеялась.

Женщина объяснила дочери: накрашенные девушки просто не знают, где гулять. Она применила родительскую смекалку, пообещав восточных сладостей, и отвела любознательную девочку в номер. Такие воспоминания Алены Свиридовой оценили ее многочисленные поклонники и оставили положительные отзывы в адрес любимой исполнительницы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На «АвтоВАЗе» улучшают мотор моделей
Россиянка из Челябинской области
Алекс Родригез показал танцующую на
Алена Свиридова рассказала о встрече с
Яна Кошкина посетила премьеру
Эксперты назвали самые популярные в РФ
Анна Нетребко рассказала о запрете для
Ким Кардашьян обвинили в сговоре с
Доминик Джокер сделал предложение своей
Специалисты рассказали, как медитация
Обнаженные Синди Кроуфорд и Кэролин
Похищение экстрасенсов пришельцами
Новые смартфоны от Huawei представят
Эксперт оценил вероятность гибели
Некоммерческие организации смогут
В Сети продают автомобиль главного
Nissan и Opus создали кемпер для
Диетологи: На Масленицу можно съесть
Юлия Проскурякова опровергла слухи о
Композитор Юрий Антонов рассказал, как
В Австралии робота обучили находить и
Роман Супер прокомментировал призыв
Меган Маркл отказалась от услуг
Диетологи рассказали о пользе и
Госдума запретила военнослужащим
Лера Кудрявцева показала видео с
Виктория Бекхэм показала беспорядок в
Экс-участница «Дом-2» Ольга Жарикова
В новом тату Леди Гаги поклонники
В РФ резко возросли продажи игровых
Просмотреть все новости