Алена Свиридова рассказала о встрече с девушками легкого поведения в детстве

Автор популярной песни «Розовый фламинго» написала в своем микроблоге, что в 8 лет ей пришлось отправится в Ленинград с мамой, во время одной из командировок родительницы. Мама и дочка поселились в гостинице, расположенной на Невском проспекте.Алена Свиридова была в восторге от красивой архитектуры, но запомнились ей и дамы легкого поведения. Однажды будущая знаменитость и ее мать возвращались в гостиницу как-то вечером, и тут 8-летняя девочка обратила внимание на ярко накрашенных женщин, стоящих возле входа здания. «Мама! А почему они здесь стоят?», - полюбопытствовала у матери наследница. На вопрос она получила ответ: «Дышат свежим воздухом». Звезда предложила маме тоже подышать воздухом, так как спать не хотела, но ее мама только рассмеялась.Женщина объяснила дочери: накрашенные девушки просто не знают, где гулять. Она применила родительскую смекалку, пообещав восточных сладостей, и отвела любознательную девочку в номер. Такие воспоминания Алены Свиридовой оценили ее многочисленные поклонники и оставили положительные отзывы в адрес любимой исполнительницы.