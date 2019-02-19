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Ученые: Деревья моложе 140 лет очищают Землю от половины углекислого газа

Ученые из Великобритании в результате исследования установили, что деревья моложе 140 лет очищают Землю от более половины углекислого газа в атмосфере. Также они поглощают это химическое соединение на 25% больше, чем старые деревья. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.

Ученые: Деревья моложе 140 лет очищают Землю от половины углекислого газа

Долгое время считалось, что старые деревья и густые тропические леса, являются более эффективными «поглотителями» углекислого газа, однако новое исследование ученых из Бирмингемского университета показало, что это не так.

Специалисты рассчитали объемы поглощение CO2 в период с 2001 по 2010 год старыми лесами, используя данные об их возрасте. Они сравнили результаты с более молодыми лесными массивами, которые появились на бывших сельскохозяйственных или лесозаготовительных землях, а также на местах лесных пожаров.

Эксперты с удивлением обнаружили, что деревья возрастом до 140 лет, очищают воздух от более половины углекислого газа в атмосфере. По словам одного из авторов научной работы, молодой лес может поглощать на 25 % больше CO2, чем старый.

Ученые подчеркивают, что результаты их исследования позволят прогнозировать, сколько углекислого газа может быть поглощено существующими лесами в будущем, а также составлять схемы по управлению и восстановлению этих экосистем.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:55

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