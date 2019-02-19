Ученые: Деревья моложе 140 лет очищают Землю от половины углекислого газа





Ученые из Великобритании в результате исследования установили, что деревья моложе 140 лет очищают Землю от более половины углекислого газа в атмосфере. Также они поглощают это химическое соединение на 25% больше, чем старые деревья. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.Долгое время считалось, что старые деревья и густые тропические леса, являются более эффективными «поглотителями» углекислого газа, однако новое исследование ученых из Бирмингемского университета показало, что это не так.Специалисты рассчитали объемы поглощение CO2 в период с 2001 по 2010 год старыми лесами, используя данные об их возрасте. Они сравнили результаты с более молодыми лесными массивами, которые появились на бывших сельскохозяйственных или лесозаготовительных землях, а также на местах лесных пожаров.Эксперты с удивлением обнаружили, что деревья возрастом до 140 лет, очищают воздух от более половины углекислого газа в атмосфере. По словам одного из авторов научной работы, молодой лес может поглощать на 25 % больше CO2, чем старый.Ученые подчеркивают, что результаты их исследования позволят прогнозировать, сколько углекислого газа может быть поглощено существующими лесами в будущем, а также составлять схемы по управлению и восстановлению этих экосистем.