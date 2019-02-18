Ученые нашли новую, готовую взорваться во вспышке сверхновой типа la





Новая M31N 2008-12a находится в галактике Андромеда. Обнаружить вспыхивающую звезду удалось благодаря космическому телескопу NASA Hubble. Астрофизики увидели простирающиеся на 400 световых лет остатки новой. Кроме того, они определили химический состав оболочек, сброшенных в результате тесного взаимодействия белого карлика и звезды-компаньона.Специалист Ливерпульского университета им. Джона Мурса Мэтью Дарнли отметил, что звезда M31N 2008-12a вспыхивает слишком часто — примерно раз в год. Это указывает на то, что сейчас новая приближается к заключительному этапу существования, после чего она вспыхнет, как сверхновая типа la. Случится это тогда, когда белый карлик поглотит достаточное количество газа звезды-компаньона и наберет необходимую критическую массу. После этого произойдет одна максимально яркая вспышка, в результате которой белый карлик будет полностью уничтожен.