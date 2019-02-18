Таисия Повалий намерена продать часть своего гардероба
Известная 54-летняя певица Таисия Повалий заявила о намерении избавиться от части своего гардероба. Среди выставленных на продажу вещей окажутся и многие дизайнерские наряды.
Таисия Повалий имеет недвижимость не только в Украине, но также России и Испании, однако значительная часть жилплощадей занята гардеробами. Чтобы “не утонуть” в одежде, знаменитость намерена устроить распродажу нарядов. Первыми на очереди являются шубы из меха, которые певица не носит. Прежде всего, виной этому теплые зимы и тот факт, что натуральный мех вышел из моды, а в некоторых странах защитники природы за такие вещи могут “побить”.
Кроме того, переберет Таисия Повалий и часть своих дизайнерских платьев, некоторые из них эксклюзивные, другие знаменитость надевала всего раз или два для публичных мероприятий. При этом пока неизвестно, какие ценники получат вещи из гардероба 54-летней народной артистки Украины.
Таисия Повалий имеет недвижимость не только в Украине, но также России и Испании, однако значительная часть жилплощадей занята гардеробами. Чтобы “не утонуть” в одежде, знаменитость намерена устроить распродажу нарядов. Первыми на очереди являются шубы из меха, которые певица не носит. Прежде всего, виной этому теплые зимы и тот факт, что натуральный мех вышел из моды, а в некоторых странах защитники природы за такие вещи могут “побить”.
Кроме того, переберет Таисия Повалий и часть своих дизайнерских платьев, некоторые из них эксклюзивные, другие знаменитость надевала всего раз или два для публичных мероприятий. При этом пока неизвестно, какие ценники получат вещи из гардероба 54-летней народной артистки Украины.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:40