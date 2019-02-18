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В США законодательно защитят захоронения с останками рабов-афроамериканцев

В Конгресс США на прошлой неделе внесен законопроект, предусматривающий защиту утраченных афроамериканские захоронений, а также создание базы данных для отслеживания исторических районов. Информация об этом опубликована в зарубежном издании The Foxnews.

В США законодательно защитят захоронения с останками рабов-афроамериканцев

Захоронения с останками афроамериканцев, порабощенных в рабство или подвергнувшихся сегрегации, за последние несколько веков часто обнаруживаются во время строительства по всей территории США. Эти кладбища не зарегистрированы ни на государственном, ни на местном уровне, многие могилы являются безымянными, оставляя бесчисленное количество афроамериканцев в современном обществе без какой-либо информации о том, где лежат останки их предков.

Новое законодательство обеспечит защиту таких исторических мест и поможет выявлять и регистрировать места захоронений, сохраняя местную историю. Также предполагается создание федеральной базы данных для регистрации информации о кладбищах афроамериканцев.

В 1991 году в Нью-Йорке было найдено крупнейшее захоронение афроамериканцев. Считается, что в нем погребено 15000 рабов.

В США законодательно защитят захоронения с останками рабов-афроамериканцев

В Техасе при строительстве новой школы были обнаружены останки 95 афроамериканцев, похороненных между 1878 и 1911 годами. Возле безымянных могил археологи нашли цепи. Предполагалось, что люди были вынуждены работать на сахарных плантациях спустя долгое время после прекращения рабства по программе, называемой лизингом осужденных, в рамках которой заключенные были «сданы в аренду» для обеспечения ручного труда.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:49

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