Наташа Королева и Сергей Глушко сходили в ЗАГС в Санкт-Петербурге на Английской набережной





Исполнительница песен отметила, что 15 лет назад она в стенах данного ЗАГСа сказала «Да» своему супругу. Вследствие этого звёздная пара решила вспомнить прошлое и посетить это место. Королёва и Глушко прогулялись по залам Дворца. Они также посетили Малый зал, в котором когда-то их зарегистрировали. Потом они встретили молодоженов. Звёздная пара поздравила жениха и невесту с данным событием, подарив им цветы, а также воздушные шары.Стоит отметить, что ЗАГСы Санкт-Петербурга приняли с начала текущего года уже свыше 6 000 заявлений.