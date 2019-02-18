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Наташа Королева и Сергей Глушко сходили в ЗАГС в Санкт-Петербурге на Английской набережной

Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко в ходе очередного визита в Санкт-Петербург решили опять посетить ЗАГС. Знаменитости оказались во Дворце бракосочетаний №1, который размещается на Английской набережной.
Наташа Королева и Сергей Глушко сходили в ЗАГС в Санкт-Петербурге на Английской набережной

Исполнительница песен отметила, что 15 лет назад она в стенах данного ЗАГСа сказала «Да» своему супругу. Вследствие этого звёздная пара решила вспомнить прошлое и посетить это место. Королёва и Глушко прогулялись по залам Дворца. Они также посетили Малый зал, в котором когда-то их зарегистрировали. Потом они встретили молодоженов. Звёздная пара поздравила жениха и невесту с данным событием, подарив им цветы, а также воздушные шары.
Наташа Королева и Сергей Глушко сходили в ЗАГС в Санкт-Петербурге на Английской набережной


Стоит отметить, что ЗАГСы Санкт-Петербурга приняли с начала текущего года уже свыше 6 000 заявлений.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:11

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