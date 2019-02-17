В Пензенской области мужчина забил сожительницу ножом и вилкой





Мужчина с женщиной в утреннее время 13 декабря 2018 года употребляли спиртные напитки. После очередной рюмки алкоголя, женщина начала оскорблять своего собутыльника. В итоге мужчина, разозлившись, нанес удары вилкой в область бедра женщины. Однако обидчицу это не остановило. В итоге мужчина нанёс потерпевшей ножевое ранение в область живота. Женщина после этого решила успокоиться. Она промыла свои раны и легла отдыхать. Потерпевшая, выспавшись, не стала обращаться за медпомощью. Она продолжила дальше употреблять алкогольные напитки со своим сожителем, а также их приятелем. Это продолжилось также на следующий день. Уже 15 декабря житель Лунино обнаружил сожительницу без признаков жизни. Представители судебно-медицинской экспертизы постановили, что женщина умерла от колото-резаного тяжёлого ранения полости живота. У неё обнаружили повреждение внутренних органов, а также перитонит.Мужчину задержали, а также по решению представителей суда заключили под стражу. Подозреваемый признался в содеянном. Сейчас соответствующими службами проводится разбирательство по факту произошедшего.