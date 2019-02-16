Ученые: Проблемы с зубами в детстве могут указывать на психические проблемы в будущем
Американские ученые в ходе исследования установили, что проблемы с зубами в детстве могут указывать на психические проблемы в будущем. Зубные болезни являются маркерами депрессии, беспокойства, шизофрении и биполярного расстройства.
Доктор Эрин Данн, психиатр в больнице общего профиля штата Массачусетс, проверила выпавшие молочные зубы шестилетних детей и обнаружила, что у тех, у кого более тонкая эмаль, чаще возникают проблемы с дефицитом внимания. Это открытие является беспрецедентным в психиатрии и предлагает совершенно новый способ скрининга нарушений психики.
Авторы исследования попросили родителей 37 детей в возрасте шести лет и старше в Калифорнии принести их зубы, когда они выпали. Проанализировав каждый зуб с помощью изображений высокого разрешения, медики сравнили анализы с поведенческими оценками детей.
Различие в размерах и качестве зубов были лучшими маркерами психического здоровья, чем факторы, на которые психиатры обычно обращали внимание, в том числе соседство или обстановка в семье.
Доктор Эрин Данн, психиатр в больнице общего профиля штата Массачусетс, проверила выпавшие молочные зубы шестилетних детей и обнаружила, что у тех, у кого более тонкая эмаль, чаще возникают проблемы с дефицитом внимания. Это открытие является беспрецедентным в психиатрии и предлагает совершенно новый способ скрининга нарушений психики.
Авторы исследования попросили родителей 37 детей в возрасте шести лет и старше в Калифорнии принести их зубы, когда они выпали. Проанализировав каждый зуб с помощью изображений высокого разрешения, медики сравнили анализы с поведенческими оценками детей.
Различие в размерах и качестве зубов были лучшими маркерами психического здоровья, чем факторы, на которые психиатры обычно обращали внимание, в том числе соседство или обстановка в семье.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:36