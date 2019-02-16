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В Санкт-Петербурге обрушилось перекрытие ИТМО, под завалами 20 человек

В Санкт-Петербурге во время занятий обрушилось перекрытие крыши здания, сообщили очевидцы. По словам свидетелей, в здании образовался провал длиной в несколько этажей, под завалами остались еще около 20 человек.
В Санкт-Петербурге обрушилось перекрытие ИТМО, под завалами 20 человек

На данный момент известно, что студентов не было в момент происшествия в здании, в эпицентре находились рабочие, так как это крыло было закрыто на ремонт. Службы МЧС уже приступили к разбору завалов, где заблокированы люди. 81 человек эвакуирован, погибших нет, сообщили работники экстренных служб.

Очевидцы также поделились в Сети оперативным видео с места событий. «Звук был как будто тысячу стульев одновременно уронили. Криков лично я не слышала. Пыль была на всех этажах и видимость было нулевой, шли по фонарикам и по памяти, так как ничего не видно было. Службы приехали быстро», - рассказала свидетельница.



 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:02

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