Ученые нашли «потерянную» материю во Вселенной
Американские ученые из Гарварда (Harvard University) совместно с коллегами из венгерского университета Этвос (Eotvos Lorand University) в ходе исследования нашли «потерянную» материю во Вселенной. Когда астрономы подсчитывают, сколько материи должно существовать в космосе, их оценки всегда значительно превышали количество материи, которую они наблюдали на самом деле.
Ученые отмечают, что исследование не имеет ничего общего с темной материей, невидимым веществом, составляющим около 85 процентов вещества во Вселенной. Скорее, команда астрономов обнаружила недостающую светящуюся материю, из которой состоят все звезды, планеты и другие небесные объекты.
Для этого специалисты использовали орбитальную рентгеновскую обсерваторию Chandra NASA для сканирования облаков космического газа, окружающего далекую черную дыру. В этих облаках они обнаружили ранее неучтенные массы кислорода. Астрономы полагают, что, экстраполируя количество подобных газовых скоплений, которые существуют, они могут объяснить всю разницу между вычислениями и наблюдениями Вселенной.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что эти новые результаты могут оправдать высокую экстраполяцию, на которую ученые ссылаются в своей работе.
«Если мы найдем эту недостающую массу, мы сможем решить одну из самых больших проблем в астрофизике», - сказал астрофизик Орсоля Ковач.
Ученые отмечают, что исследование не имеет ничего общего с темной материей, невидимым веществом, составляющим около 85 процентов вещества во Вселенной. Скорее, команда астрономов обнаружила недостающую светящуюся материю, из которой состоят все звезды, планеты и другие небесные объекты.
Для этого специалисты использовали орбитальную рентгеновскую обсерваторию Chandra NASA для сканирования облаков космического газа, окружающего далекую черную дыру. В этих облаках они обнаружили ранее неучтенные массы кислорода. Астрономы полагают, что, экстраполируя количество подобных газовых скоплений, которые существуют, они могут объяснить всю разницу между вычислениями и наблюдениями Вселенной.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что эти новые результаты могут оправдать высокую экстраполяцию, на которую ученые ссылаются в своей работе.
«Если мы найдем эту недостающую массу, мы сможем решить одну из самых больших проблем в астрофизике», - сказал астрофизик Орсоля Ковач.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:47