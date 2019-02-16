Ученые нашли «потерянную» материю во Вселенной





Ученые отмечают, что исследование не имеет ничего общего с темной материей, невидимым веществом, составляющим около 85 процентов вещества во Вселенной. Скорее, команда астрономов обнаружила недостающую светящуюся материю, из которой состоят все звезды, планеты и другие небесные объекты.Для этого специалисты использовали орбитальную рентгеновскую обсерваторию Chandra NASA для сканирования облаков космического газа, окружающего далекую черную дыру. В этих облаках они обнаружили ранее неучтенные массы кислорода. Астрономы полагают, что, экстраполируя количество подобных газовых скоплений, которые существуют, они могут объяснить всю разницу между вычислениями и наблюдениями Вселенной.Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что эти новые результаты могут оправдать высокую экстраполяцию, на которую ученые ссылаются в своей работе.«Если мы найдем эту недостающую массу, мы сможем решить одну из самых больших проблем в астрофизике», - сказал астрофизик Орсоля Ковач.