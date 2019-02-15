Ким Кардашьян примерила «костюм змеи»

Такое название связано с тем, что ткань, из которой пошита одежда, своим узором напоминает рисунок на теле пресмыкающихся. Дополняют образ небольшая светлая сумочка и «змеиные» туфли на высоком каблуке. Кардашьян не написала никакого текста, а оставила лишь смайлик в виде рептилии.«Сколько змей пошло на эти штаны?», «Королева змей», «Помоги мне выглядеть как ты», «Потрясающий образ», «Я думала, что ты защищаешь животных, а не издеваешься над ними», - писали пользователи в комментариях. Буквально за 10 минут с момента публикации пост набрал почти 150 тысяч отметок «Нравится» и более 1000 комментариев.