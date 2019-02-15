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Ким Кардашьян примерила «костюм змеи»

На своей странице в Instagram Ким Кардашьян опубликовала фотографию в брючном костюме. Пользователи прозвали его «костюм змеи».
Ким Кардашьян примерила «костюм змеи»

Такое название связано с тем, что ткань, из которой пошита одежда, своим узором напоминает рисунок на теле пресмыкающихся. Дополняют образ небольшая светлая сумочка и «змеиные» туфли на высоком каблуке. Кардашьян не написала никакого текста, а оставила лишь смайлик в виде рептилии.

«Сколько змей пошло на эти штаны?», «Королева змей», «Помоги мне выглядеть как ты», «Потрясающий образ», «Я думала, что ты защищаешь животных, а не издеваешься над ними», - писали пользователи в комментариях. Буквально за 10 минут с момента публикации пост набрал почти 150 тысяч отметок «Нравится» и более 1000 комментариев.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:22

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