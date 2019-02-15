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В Пензе мужчина забил до смерти 31-летнего приятеля

В Пензе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело касательно жителя, подозреваемого в том, что он забил до смерти своего 31-летнего приятеля. Инцидент произошел в подъезде дома на улице Аустрина 13 февраля вечером, передает представитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.
В Пензе мужчина забил до смерти 31-летнего приятеля

Сообщается, что мужчина 1978 года рождения распивал алкогольные напитки с друзьями, затем пригласил на мероприятие и потерпевшего. Пензенец не стал отказываться и присоединился к компании.

Во время общения мужчины перешли к выяснению отношений. Подозреваемый в расправе начал обвинять парня в том, что он рассказал его сожительнице, сколько денег тот тратит на спиртное. 31-летний житель стал отрицать эти слова, что вывело из себя оппонента, и он принялся избивать мужчину. Виновник инцидента нанес знакомому 15 ударов ногами и руками по туловищу и голове.

Полиция узнала о драке от жителей подъезда. Стражи порядка прибыли на место ЧП, однако 31-летний пензенец был мертв. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Известно, что подозреваемого ранее уже привлекали к ответственности перед законом из-за разбоя, угонов и краж. В данный момент он арестован. СК занимается проверкой обстоятельств гибели гражданина.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:04

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