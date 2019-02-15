Ученые объяснили гибель клеток мозга при болезнях Альцгеймера и Паркинсона





Данный процесс называется «соматический мозаицизм». Он объясняет, почему нейроны в височной доле первыми умирают при болезни Альцгеймера, а при болезни Паркинсона - дофаминергические нейроны. При изучении шизофрении ученые впервые обнаружили неожиданные изменения в генетической структуре отдельных клеток мозга. Это открытие может помочь объяснить не только шизофрению, но и депрессию, биполярное расстройство, аутизм и другие состояния.Сперва ученые считали, что «соматический мозаицизм» будет возрастать с возрастом, поскольку мутации накапливаются со временем. Теперь специалисты установили, что у молодых людей больше всего изменений в мозге, а у пожилых людей — меньше.По словам нейробиолога Майкла Макконела, нейроны со значительным генетическим изменением, известные как нейроны CNV, могут быть наиболее уязвимыми. И это может объяснить гибель специфических нейронов при различных нейродегенеративных заболеваниях. Например, у людей с наибольшим количеством нейронов CNV в височной доле, может развиться болезнь Альцгеймера.Данное исследование может значительно улучшить понимание как нейродегенеративных заболеваний, так и снижения когнитивных способностей, которые наступают с возрастом, что потенциально может привести к новым методам лечения.