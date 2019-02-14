Гарик Харламов обрушился с критикой на непроверенную информацию СМИ





В своем профиле Гарик Харламов поделился записью, посвященной некоторым отечественным онлайн-изданиям. Актер сделал скрины наиболее скандальных заголовков, упоминающих его, Кристину Асмус и некоторых коллег звездной пары. Пресса заявляет о проблемах между супругами, изменах с их стороны и других трудностях, которые на самом деле, по утверждениям резидента Comedy Club, не отвечают действительности.В своем обращении к недобросовестным сотрудникам СМИ Гарик Харламов не скупился на нелестные высказывания и нецензурные выражения. Публикуемую ими информацию он назвал “бредом и шизофренией”, а также призвал фолловеров не верить “желтой” прессе, и не сбрасывать ему в сообщения подобные статьи с вопросами. Комик добавил, что в семье у него все хорошо.