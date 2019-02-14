В Москве скончался народный артист Сергей Захаров





На данный момент известно только то, что умер Сергей Захаров в одной из больниц Москвы. Что послужило причиной кончины 68-летнего певца и актера- не уточняется. Неизвестным остается и то, где и когда будут проводиться проводы народного артиста. В последние годы работал и жил деятель преимущественно не только в Москве, но также в Петербурге и Зеленогорске.На свет Сергей Захаров появился в 1950 году, детство его проходило в Николаевской области Украины. Уже с 1970-х годов артист активно работал в Ленинграде, за время развития своей творческой карьеры успел получить множество престижных наград. Поклонники ценили Захарова не только как хорошего актера, но и как талантливого исполнителя. Отмечается, что на 3 марта этого года у покойного деятеля был запланирован концерт у Финляндского вокзала.