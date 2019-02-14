Принцесса Монако приедет на фестиваль цирка в Ижевск





Директор одного из цирка Андрей Лещинский предоставил информацию о том, что Стефания Мария Елизавета Гримальди приедет с целью посещения мероприятия. Он сообщил, что принцесса является руководителем знаменитого мирового фестиваля цирка, который проходит в Монте-Карло, а скоро аналогичное событие состоится в Ижевске. Известно, что это третий российский город, который посетит Гримальди. Ранее она была в Санкт-Петербурге и Москве.Пятидневный фестиваль цирка начнется 6 марта и станет 12-м по счету. Как сообщают организаторы, участвовать в нем будут около 200 человек из 15 стран со всего мира.