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Принцесса Монако приедет на фестиваль цирка в Ижевск

Принцесса Монако в скором времени посетит столицу Удмуртской Республики Ижевск. Визит связан с фестивалем цирка, открытие которого состоится 6 марта.
Принцесса Монако приедет на фестиваль цирка в Ижевск

Директор одного из цирка Андрей Лещинский предоставил информацию о том, что Стефания Мария Елизавета Гримальди приедет с целью посещения мероприятия. Он сообщил, что принцесса является руководителем знаменитого мирового фестиваля цирка, который проходит в Монте-Карло, а скоро аналогичное событие состоится в Ижевске. Известно, что это третий российский город, который посетит Гримальди. Ранее она была в Санкт-Петербурге и Москве.

Пятидневный фестиваль цирка начнется 6 марта и станет 12-м по счету. Как сообщают организаторы, участвовать в нем будут около 200 человек из 15 стран со всего мира.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:09

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