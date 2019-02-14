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Дочь Джонни Деппа показала в Instagram откровенное фото в пижаме

Дочь Джонни Деппа показала поклонникам в Instagram откровенное фото в пижаме. Подписчикам понравилось, как выглядит модель в повседневности.
Дочь Джонни Деппа показала в Instagram откровенное фото в пижаме

Лили-Роуз Депп порадовала фанатов домашним снимком в пижаме с короткими шортами. Хотя фотография сильно отличается от профессиональных портфолио звезды, читатели блога нашли её очаровательной и сексуальной. Депп похвалили за стройность и женственность.

Напомним, что модель является наследницей голливудского артиста и Ванессы Паради. Известность родителей помогла Депп продвинуться в карьере: её часто приглашают на рекламные съёмки, модные показы, и ставят на обложки глянцевых журналов.

Сыграло на руку звезде и большое внешнее сходство с матерью. В Instagram Депп постоянно подогревает интерес публики, выставляя эротические снимки. Также начинающая актриса пошла по стопам отца, сыграв в фильме французского режиссёра "Les Fauves".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:44

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