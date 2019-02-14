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Брэд Питт и Дженнифер Энистон связаны тайной дружбой

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон поддерживают дружеские отношения на протяжении трех лет. Звезды Голливуда не афишируют свои отношения. О том, что киноактеры связаны тайной дружбой сообщает издание Cosmopolitan со ссылкой на источник, приближенный к артистам.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон связаны тайной дружбой

Согласно информации источника, Брэд Питт пришел поздравить бывшую избранницу Дженнифер Энистон с 50-летием не просто так. Знаменитости расстались в 2005 году, однако вновь начали общаться, как друзья, после смерти матери актрисы.

Дженнифер Энистон была очень рада, что экс-супруг нашел время, чтобы поддержать ее в сложные времена и она может на него положиться. Это и послужило основой для новых отношений, но без намека на любовь.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон связаны тайной дружбой

Кинозвезда даже хотела встать на защиту бывшего возлюбленного во время бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, когда решались вопросы об опеке над наследниками. По словам коллег артистки, на торжественном мероприятии, посвященном празднованию дня рождения 50-летней Энистон Брэдд Питт ощущал себя не очень комфортно, однако ему удалось расслабиться и прекрасно провести время.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:09

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