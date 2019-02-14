Ученые по поднятым со дна моря артефактам изучают сражение Карфагена и Рима у берегов Сицилии в III веке до н.э





После извлечения множества артефактов и их изучения ученые сделали заключение, что во время имевшего места в III столетии сражения часть морского флота Карфагена могла состоять из римских кораблей. Вероятно, они были захвачены ранее, после чего суда использовались в личных целях древнего города. Кроме того, на дне выявлены многочисленные шлемы типа montefortino. Использовали таковые преимущественно воины из Галлии и Иберии, предполагается, что Карфаген привлекал их в качестве наемников.Исторические данные указывают на то, что морское сражение имело место 10 марта 241 года до н.э. вблизи берегов Сицилии. Флот Рима затормозил карфагенские суда, намеревавшиеся доставить на Сицилию припасы для войск. Карфаген по итогам боя потерпел поражение, столкнувшись с необходимостью просить у Рима заключения мира. Авторы работы надеются, что извлекаемые со дна артефакты помогут создать полную картину боевых действий.