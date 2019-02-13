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Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
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Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга

На своей странице в Instagram актриса Любовь Аксенова рассказала о своих литературных предпочтениях. Больше всего ей нравится Стивен Кинг и она назвала любимые произведения его авторства.
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга

«В детстве в книжном шкафу у нас дома была отдельная полка с полным собранием сочинений Кинга. Папа собирал. И с тех пор я дружу с этим автором. С радостью и ужасом смотрела каждый фильм, снятый по этим книгам», - написала Аксенова. Одними из ее самых любимых романов автора являются «Dolores Claiborn», «Stay by me».

«Спустя время, когда я училась в Лондоне в школе английского языка, преподаватель сказал мне, что бы я постоянно читала на иностранном языке и даже если не совсем понимаю, продолжала уделять чтению время каждый день. И конечно же , первое , что я взяла это «Carrie». Тогда я поняла, какую литературу нужно читать на иностранном языке - ту, что сильно нравится!», - отметила актриса. В завершение поста она спросила у подписчиков, какую литературу на иностранном языке читают они.

В комментариях пользователи поделились своими предпочтениями: «Читаю много разного, очень понравилась «Чарли и шоколадная фабрика» на английском и «Carrie» тоже», «Недавно прочел Factfulness, Hans Rosling. Интереснейшая книга! Советую», «Люблю читать книги в оригинале. Они переживаются по особенному. Сейчас читаю «Rich Dad Poor Dad» Rober Kiyosaki и «Persy Jackson and The Sea of monsters», «Первое, что прочел на английском, был Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества». Очень даже интересно, и английский подтянул». Отметим, что многие подписчики оценили красоту актрисы и стали писать ей комментарии, а не пускались в разговоры на литературную тему.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:31

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