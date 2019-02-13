Леонид Агутин оправдался перед поклонниками за открытие музыкальной школы

Как отметил исполнитель, в последнее время ему поступает немало вопросов относительно “Школы Агутина”, притом некоторые из них крайне грубые. По мнению певца, возникло недопонимание. Ключевая цель работы учреждения, настаивает Леонид Агутин, это подарить детям возможность жить музыкой, мотивировать их и обучать использовать импровизацию ради возможности раскрыть себя. Артист подчеркнул, что его школа не о шоу-бизнесе, а прежде всего о музыке.Дети в школе изучают те же дисциплины, что и в стандартном музыкальном центре, однако предусмотрен и дополнительный набор. Отличается “Школа Агутина” подходом, там работают талантливые специалисты, у педагогов богатый опыт. Агутин подчеркнул, что его статус руководителя позволяет брать на себя решение бытовых вопросов, в том числе по ремонту и покупке нового оборудования. Артист надеется, что все вопросы разрешатся мирно, никто больше не станет удалять аккаунт школы в соцсети или рисовать странные символы на стенах здания.