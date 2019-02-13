АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь Аксенова назвала любимые произведения Стивена Кинга
EUR 74.15 USD 65.71
Курс валют на 13.02.2019

Меган Маркл и принц Гарри будут воспитывать ребенка отдельно от наследников Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри собираются воспитывать будущего ребенка отдельно от наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Как сообщает агентство Cheat Sheet, отпрыск королевской четы, у которого почти нет шансов на британский трон, будет расти в поместье Фрогмор-хаус.

Меган Маркл и принц Гарри будут воспитывать ребенка отдельно от наследников Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Сассекские готовятся стать родителями уже весной. Однако супруги решили оградить наследника от влияния кузенов. Как известно, бывшая актриса и внук королевы Великобритании скоро переедут в Фрогмор-хаус, расположенный рядом с Виндзорским замком. Здесь и будет расти будущий отпрыск королевских персон.

Сообщается, что дети герцога и герцогини Кембриджских - следующие в очереди на британскую корону после принца Уильяма, а у дочери или сына принца Гарри возможность получить трон очень низкая.
Меган Маркл и принц Гарри будут воспитывать ребенка отдельно от наследников Кейт Миддлтон

Принц Гарри также не желает, чтобы за его ребенком следили сотни камер, как за детьми Кейт Миддлтон и его брата. Он сделает все возможное, чтобы как можно меньше "светить" наследника перед журналистами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой
Украинскую журналистку Янину
Ученые обнаружили средневековый
Ксения Собчак ответила Вячеславу
Наталья Подольская на видео показала
Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в
В работе социальной сети Instagram
Старшая сестра предложила Меган Маркл
Любовь Аксенова назвала любимые
Леонид Агутин оправдался перед
Дженнифер Лопес появилась на публике в
Анастасия Волочкова рассказала о
Язык карликового хамелеона является
Опубликована приблизительная стоимость
Mitsubishi раскрыла характеристики
Кристина Орбакайте показала совместное
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Максим Матвеев поделился редким
В небе над Ямалом жители обнаружили
Музыкант Алексей Кортнев раскритиковал
Канье Уэст критикует Ким Кардашьян за
Бывшая жена Наталья Вяль приняла
Новый Nissan X-Trail стал январским
Гигантская акула мегалодон вымерла
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова
«Умная» кровать LKB Hero от компании
Супруг королевы Великобритании оказался
Максим Галкин показал, как дочь Лиза
Андрей Малахов показал поклонникам фото
Столкнувшаяся с лактостазом Регина
Просмотреть все новости