Меган Маркл и принц Гарри будут воспитывать ребенка отдельно от наследников Кейт Миддлтон





Герцог и герцогиня Сассекские готовятся стать родителями уже весной. Однако супруги решили оградить наследника от влияния кузенов. Как известно, бывшая актриса и внук королевы Великобритании скоро переедут в Фрогмор-хаус, расположенный рядом с Виндзорским замком. Здесь и будет расти будущий отпрыск королевских персон.Сообщается, что дети герцога и герцогини Кембриджских - следующие в очереди на британскую корону после принца Уильяма, а у дочери или сына принца Гарри возможность получить трон очень низкая.Принц Гарри также не желает, чтобы за его ребенком следили сотни камер, как за детьми Кейт Миддлтон и его брата. Он сделает все возможное, чтобы как можно меньше "светить" наследника перед журналистами.