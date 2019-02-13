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В день рождения сына Елена Исинбаева рассказала о его достижениях

В своем Instagram Елена Исинбаева сообщила подписчикам, что ее сын Добрыня празднует первый день рождения. Также спортсменка рассказала о достижениях своего наследника.

В день рождения сына Елена Исинбаева рассказала о его достижениях

Елена Исинбаева решила поделиться радостью со своими преданными поклонниками. Она опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с воздушными шариками и тортом. В комментарии к посту спортсменка написала: "Друзья, нашему сыночку, нашему богатырю исполнился 1 год!". Также знаменитость решила рассказать о достижениях наследника. Она написала, что в 11 месяцев ее сын начал ходить и уже говорит некоторые слова. Малыш любит танцевать, особенно под Linkin Park. Старшая дочка Ева помогает матери и заботится о братике. В конце своего поста Елена Исинбаева попросила фанатов рассказать о том, что их дети умели делать в 1 год.

В день рождения сына Елена Исинбаева рассказала о его достижениях

Поклонники написали: "С Днём рождения! Здоровья и благополучия Вашей семье!", "Счастья и здоровья богатырского!", "Какое замечательное время у родителей и ребёнка! Дочка такая смешная была в этом возрасте!", "Пусть сынок растёт здоровым))".



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:38

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