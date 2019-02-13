Четыре монахини из Ватикана нанесли на карту почти 500 тысяч звезд





Свой кропотливый труд Эмилия Понцони, Регина Коломбо, а также их “коллеги” Кончетта Финарди и Луиджи Панчери развернули еще в 1910 году, а завершена работа по составлению звездной карты была только в 1921. Монахиням отвели конкретный сектор Вселенной и за время своих манипуляций они отметили на карте точное положение более чем 491 тысяч светил.Монахини стали частью реализации проекта, о котором еще в 1887 году заговорили в рамках международного съезда астрономов. Именно тогда ученый Амеде Муше выдвинул предложение с целью создания подробной карты задействовать фотографирование звездного неба. В ту пору фотография только появилась в качестве инструмента для научных целей.Собственной астрономической обсерваторией Ватикан располагал еще в XVI столетии, а вклад монахинь долгое время игнорировался. Сейчас же, считают ученые, их можно назвать едва ли не первыми женщинами, имеющими непосредственную причастность к астрономическим исследованиям такого масштаба.