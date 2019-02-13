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Четыре монахини из Ватикана нанесли на карту почти 500 тысяч звезд

Четырем монахиням из Ватикана удалось нанести на карту, а также установить месторасположение почти 500 тысяч звезд. На выполнение такой работы им потребовалось 11 лет.
Четыре монахини из Ватикана нанесли на карту почти 500 тысяч звезд

Свой кропотливый труд Эмилия Понцони, Регина Коломбо, а также их “коллеги” Кончетта Финарди и Луиджи Панчери развернули еще в 1910 году, а завершена работа по составлению звездной карты была только в 1921. Монахиням отвели конкретный сектор Вселенной и за время своих манипуляций они отметили на карте точное положение более чем 491 тысяч светил.

Монахини стали частью реализации проекта, о котором еще в 1887 году заговорили в рамках международного съезда астрономов. Именно тогда ученый Амеде Муше выдвинул предложение с целью создания подробной карты задействовать фотографирование звездного неба. В ту пору фотография только появилась в качестве инструмента для научных целей.

Собственной астрономической обсерваторией Ватикан располагал еще в XVI столетии, а вклад монахинь долгое время игнорировался. Сейчас же, считают ученые, их можно назвать едва ли не первыми женщинами, имеющими непосредственную причастность к астрономическим исследованиям такого масштаба.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:00

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