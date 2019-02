Робби Уильямс отмечает свое 45-летие

Робби Уильямс появился на свет 13 февраля 1974 года. Родители будущего певца развелись и он остался жить с матерью, которая и помогла своему наследнику стать знаменитым. В возрасте 16 лет Робби Уильямс стал одним из участников музыкальной группы под названием "Take That". Данный коллектив стал очень популярным в Англии, а затем и в США. В 1995 году Робби Уильямс решил заняться сольной карьерой и покинул группу. Позже признание публики исполнителю принес его музыкальный альбом под названием "Sing when you're winning", он стал платиновым 8 раз.Робби Уильямс долгое время оставался холостяком, но в 2010 году пошел под венец с Айде Филд и тогда же воссоединился с группой "Take That", чтобы записать новый альбом. Спустя 2 года, из-за беременности супруги, певец не смог приехать на концерт этого коллектива, которое был посвящен закрытию Олимпийских игр. Сейчас Робби Уильямс отец 3-х детей и счастлив в браке.