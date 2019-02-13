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Агата Муцениеце и Павел Прилучный посмеялись над шоу “Давай поженимся”

Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе посмеялись над шоу “Давай поженимся”. Звездные супруги всегда отличались прямолинейностью, не скрывая того, что думают.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный посмеялись над шоу “Давай поженимся”

В режиме Stories в Instagram Агата Муцениеце поделилась несколькими роликами в компании мужа. Выйдя из душа, актриса застала Прилучного за просмотром шоу “Давай поженимся”. У избранника она поинтересовалась, нравится ли ему Лариса Гузеева, на что он в шутливой форме отметил, что очень, и именно телеведущая станет следующей “пассией” артиста после Муцениеце.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный посмеялись над шоу “Давай поженимся”

Затем супруги начали комментировать действия участников съемки и смеяться над ними, а ближе к финалу передачи актеры пришли к заключению, что все демонстрируемое в рамках “Давай поженимся” напоминает “бред”. Также Муцениеце и Прилучного смутило то, что ведущие проекта во время странных действий со стороны гостей просто спокойно наблюдают за происходящим, сохраняя серьезные лица.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:05

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