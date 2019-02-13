Медики считают любовь хронической болезнью





Врач-психиатр пояснил, что у влюбленных происходит выработка дофамина, который считается гормоном счастья. Запускает данную выработку внешность или характер человека, а вот поддерживать любовь помогает гормон под названием окситоцин, который формирует привязанность к партнеру. Дофамин понижает критическое мышление влюбленных, а от выработки окситоцина понижается аппетит и нарушается сон.Специалисты из лондонского Университетского колледжа смогли доказать, что у влюблённых пар бабочки в животе все же порхают. Учёные показали 11 девушкам и 6 мужчинам фото их вторых половинок и при этом сканировали их мозг. Выяснилось, что при просмотре снимков у испытуемых стали активными несколько зон, одна из них находится в кишечнике. По мнению исследователей, это и есть причина возникновения необычного ощущения в животе.Кардиологи сообщают, что любовь повышает риск инфаркта. Психиатры сравнивает светлое чувство с психозом, от которого нет лекарства.