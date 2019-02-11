Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином
Эксперты анонсировали российские регионы, где бензин можно приобрести по самым доступным ценам. Специалисты рассказали, сколько горючего могут купить жители городов на свою среднюю заработную плату.
Как передаёт издание «Слово и Дело», Ямало-Немецкий АО назвали районом, где цены на бензин являются самыми доступными. По словам специалистов, жители данного региона на свою получаемую зарплату могут купить горючего больше в сравнении с населением других российских округов, около 2006 л горючего. Второе место досталось Москве - 1699 л. Третье место досталось Немецкому АО - 1588 л.
Свыше 1000 л может приобрести население в Коми, СПб, Ханты-Мансийске, Московской, Мурманской, Сахалинской, Магаданской областях, на Камчатке, а также Чукотке. На нижних позициях ТОПа расположились Северокавказские регионы. Самое меньшее количества горючего может купить население в Дагестане – 483 л.
Как передаёт издание «Слово и Дело», Ямало-Немецкий АО назвали районом, где цены на бензин являются самыми доступными. По словам специалистов, жители данного региона на свою получаемую зарплату могут купить горючего больше в сравнении с населением других российских округов, около 2006 л горючего. Второе место досталось Москве - 1699 л. Третье место досталось Немецкому АО - 1588 л.
Свыше 1000 л может приобрести население в Коми, СПб, Ханты-Мансийске, Московской, Мурманской, Сахалинской, Магаданской областях, на Камчатке, а также Чукотке. На нижних позициях ТОПа расположились Северокавказские регионы. Самое меньшее количества горючего может купить население в Дагестане – 483 л.