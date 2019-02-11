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В атмосфере Земли российский спутник зарегистрировал неизвестное науке явление

Российский спутник обнаружил в атмосфере Земли неизвестное науке явление. По словам директора исследовательского института ядерной физики МГУ Михаила Панасюка, астрофизики зарегистрировали аномально мощный световой взрыв с помощью телескопа, установленного на борту «Михайло Ломоносова».
В атмосфере Земли российский спутник зарегистрировал неизвестное науке явление

Ученым известны разные виды вспышек ультрафиолетового излучения, возникающих в земной атмосфере. Так, специалистам известно об электрических разрядах в мезосфере и термосфере (спрайты), а также о гигантских вспышках, появляющихся в верхней части грозовых облаков (эльвы). Иногда в атмосфере можно увидеть вспышки антропогенного происхождения.

В данном случае источник светового взрыва, зафиксированного спутником «Михайло Ломоносов», не был обнаружен. Михаил Панасюк отметил, что взрыв произошел на километровой высоте, где отсутствовали облака и грозовые тучи. Поэтому нельзя сказать однозначно, что могло породить столь мощный взрыв.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:08

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