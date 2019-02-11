АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Ученые рассказали о возникновении ранней жизни на Земле

Международная группа ученых установила, что 3,5 миллиарда лет назад на Земле возникла и начала процветать микробная жизнь. На это указывают следы изотопов серы, являющихся продуктом метаболизма микроорганизмов, обитавших в анаэробных условиях.
Ученые рассказали о возникновении ранней жизни на Земле

Ученые долгое время бьются над вопросом возникновения жизни на Земле. Специалисты полагают, что если для зарождения первой жизни не надо иметь особые условия, то появиться она могла сразу после формирования Земли. В свою очередь это может указывать на распространенность жизни во Вселенной.

В древних отложениях были обнаружены такие изотопы как сера-32, сера-33 и сера-34. Данные изотопы имеют непосредственную связь с бактериальным метаболизмом: чем он быстрее, тем больше их скапливается в отложениях. Оказалось, что следы изотопов серы прослеживаются в отложениях, формировавшихся в течение трех миллиардов лет. Результаты анализа отложений показали, что древние микроорганизмы совсем не находились на грани исчезновения, а процветали.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple может анонсировать смартфон
Юлия Ковальчук рада преобладающему
Кристина Асмус рассказала, что ее
Mazda привезет в Женеву кроссовер Juke
Российские гиперзвуковые ракеты
Эксперты назвали регионы России с самым
Звезда «Дома-2» Настя Кочервей сыграет
Уфолог обнаружил на астероиде Веста
Названы самые экономичные модели
Нюша рассказала, чем занималась в
Ученые рассказали о пользе сна на боку
Эксперты назвали способы защиты iPhone
Елена Захарова показала снимок в образе
Алла Пугачева станцевала с внуком
Смартфон Meizu Note 9 появился в Сети
ЗРК С-300 отразили проведённый
Ученые рассказали о возникновении
Катя Гордон показала снимок топлес в
Астрономы: Звездообразование в Большом
Ученые искусственно вырастили мозг
Huawei наделит новые бюджетные
В атмосфере Земли российский спутник
Ford показал салон ожидаемого
Анна Семенович ушла из “Блестящих»
Врачи рассказали, как усилить пользу от
Вера Брежнева призналась, что у нее
NASA собирается переселить людей на
Семен Слепаков составил свой
Toyota представит миниатюрную версию
Ученые рассказали о пользе фильмов
Просмотреть все новости