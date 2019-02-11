Ученые рассказали о возникновении ранней жизни на Земле





Ученые долгое время бьются над вопросом возникновения жизни на Земле. Специалисты полагают, что если для зарождения первой жизни не надо иметь особые условия, то появиться она могла сразу после формирования Земли. В свою очередь это может указывать на распространенность жизни во Вселенной.В древних отложениях были обнаружены такие изотопы как сера-32, сера-33 и сера-34. Данные изотопы имеют непосредственную связь с бактериальным метаболизмом: чем он быстрее, тем больше их скапливается в отложениях. Оказалось, что следы изотопов серы прослеживаются в отложениях, формировавшихся в течение трех миллиардов лет. Результаты анализа отложений показали, что древние микроорганизмы совсем не находились на грани исчезновения, а процветали.