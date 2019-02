Алсу считает, что Сергей Лазарев произведет фурор на «Евровидении-2019»

На опубликованной фотографии Сергей Лазарев и Алсу стоят в студии программы «Привет, Андрей». Последний выпуск программы как раз посвящен участию Лазарева в «Евровидении» и оба исполнителя приняли в ней участие. В комментариях мнение пользователей по поводу места певца в конкурсе разделилось. Одни были против него, пусть даже и в шутку: «Ничего не имею против Сергея, но я бы отправила Сергея Шнурова. Если он не выиграет, то пошлет всех. Так что фурор обеспечен», «Похоже у нас с певцами проблема, по второму кругу пошли», «Всегда думала, что «Евровидение» - это конкурс молодых (не имеется ввиду возраст) исполнителей, который откроет им двери в будущее». Другие считали иначе и прогнозировали Лазареву победу: «Победа будет наша», «Как Билан, с повторной попытки», «Да, он может». Были и те, которые предложили Алсу отправиться на «Евровидение» от России в следующем году: «Я считаю что Алсу бы достойно представила Россию спустя и 20 лет, тем более сейчас, став увереннее, голос мощнее. Да и вообще, это больше для повышения популярности, о ней бы говорила вся Россия и это был бы настоящий камбэк». Пост за сутки собрал 28 тысяч отметок «Нравится» и 240 комментариев.Отметим, что Сергей Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении» и в 2015 году занял третье место c песней You Are the Only One.